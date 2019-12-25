Программа начинает работать с 1 сентября.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что "Пушкинская карта" поможет поддержать учреждения культуры. Такое заявление руководитель кабинета министров сделал во время торжественной церемонии вручения государственных наград в Москве. Чиновник уверен, что проект даст возможность молодому поколению прикоснуться к искусству, историческим ценностям и шедеврам национального и мирового значения.

Она вводится по инициативе президента с завтрашнего дня, чтобы сделать более доступными для молодежи наши музеи, театры, концертные площадки. Программа поддержит наши учреждения культуры, которые будут в ней участвовать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил собравшимся в зале, что одним из приоритетом властей РФ является обеспечение широкого доступа к культурным ценностям страны для каждого гражданина. "Пушкинская карта" позволит привлечь дополнительные средства в виде федерального финансирования в региональные и муниципальные организации.

Петербург подготовил 250 мероприятий для пользователей "Пушкинской карты" 1 сентября.

Фото: Правительство России