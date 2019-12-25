Уборщицу из "Газпрома" в Петербурге обманули на 2,2 млн рублей

Аферист уговорил женщину взять кредит и перевести деньги на другие счета.

Вечером 10 ноября в петербургскую полицию обратилась 62-летняя уборщица ПАО "Газпром". Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой мошенников.

Как выяснилось, еще 6 октября пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил женщине, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит на ее имя, поэтому самой пенсионерке необходимо взять кредит и перевести деньги на другие счета ради их сохранности. Доверчивая женщина взяла кредит на сумму свыше 2,2 млн рублей и последовала совету афериста.

По словам пенсионерки, она обратилась в полицию не сразу, поскольку не подозревала о совершенном в отношении нее обмане. Возбуждено уголовное дело.

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