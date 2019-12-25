Уборщицу Мариинского театра оставили без драгоценностей

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что в Петербурге домушник оставил без драгоценностей уборщицу из Мариинского театра. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Известно, что инцидент произошёл на Искровском проспекте. По словам пострадавшей, воришка отогнул стеклопакет и проник в квартиру. Грабитель забрал драгоценностей на общую сумму в 334 тысячи рублей.
Правоохранители изъяли отпечатки пальцев, с которыми можно работать, и следы обуви. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что квартиру петербургского онколога ограбили на миллионы рублей.
Фото:pixabay
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Хорошо, очевидно, живется в Питере, если даже уборщица в Мариинке имеет драгоценности на такую сумму!!!! Половина нашей нищей страны сейчас, наверно, захотела переехать и устроиться уборщицами в театр)))))