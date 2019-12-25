Уборщицу Мариинского театра оставили без драгоценностей

Сумма материального ущерба составила 334 тысяч рублей.

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что в Петербурге домушник оставил без драгоценностей уборщицу из Мариинского театра. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошёл на Искровском проспекте. По словам пострадавшей, воришка отогнул стеклопакет и проник в квартиру. Грабитель забрал драгоценностей на общую сумму в 334 тысячи рублей.

Правоохранители изъяли отпечатки пальцев, с которыми можно работать, и следы обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что квартиру петербургского онколога ограбили на миллионы рублей.

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