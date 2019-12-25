Квартиру петербургской онколога ограбили на миллионы рублей

Добычей грабителей стали ювелирные украшения и валюта.

Вечером 20 февраля в полицию Петербурга обратился 53-летний заместитель главного врача Городского онкологического диспансера и заявил об ограблении своей квартиры в высотке на Богатырском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Медик обнаружил квартиру вскрытой, когда вернулся после работы домой. Домушники подобрали ключи и вынесли из помещения около 200 тысяч рублей, 1000 долларов США, 1000 евро. Добычей грабителей также стали ювелирные украшения на 90 тысяч долларов. Общий ущерб в рублевом эквиваленте составил 6 млн 90 тысяч рублей.

По факту случившегося ведется расследование. Следователи изъяли записи с камеры наблюдения, установленной в парадной. Также сняты отпечатки пальцев.

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Фото: Piter.TV