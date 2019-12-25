В Ленобласти поймали непривычно молодых домушников

Подозреваемые проникли в чужое жилье, взломав входную дверь.

Полиция деревни Мыслино Волховского района Ленобласти возбудила уголовное дело против двух школьников 14 и 17 лет. Подростков подозревают в ограблении квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Информация о краже имущества и денег поступила от 35-летней хозяйки жилья. Она заявила, что в период с 22 часов 16 февраля по 00:30 17 февраля в ее квартиру проник неизвестный, взломав входную дверь. Грабитель вынес из помещения деньги и имущество на общую сумму 6460 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать двух несовершеннолетних подозреваемых, которые нигде не учатся и не работают. Похищенное было частично изъято. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".

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Фото: Piter.TV