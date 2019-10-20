У пенсионерки из Петербурга похитили драгоценности под видом снятия порчи

Сумма ущерба устанавливается.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13 февраля около восьми вечера в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась женщина с заявлением.

По её словам, на Северном проспекте неизвестная женщина подошла к её матери и, воспользовавшись доверчивостью пенсионерки, пришла к ней домой, чтобы якобы снять порчу.

После визита "гадалки" пропали ювелирные изделия из жёлтого металла. Общая сумма ущерба устанавливается

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полиция разыскивает злоумышленницу.

Ранее мы сообщили, что у клиента банка на Невском проспекте похитили 200 тысяч рублей с карты.

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