У клиента банка на Невском проспекте похитили 200 тысяч рублей с карты

Бывший сотрудник банка уже задержан.

Утром 13 февраля сотрудники экономической полиции задержали 29-летнего экс-сотрудника банка с офисом на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, мужчина, работая финансовым консультантом, выпустил неперсонифицированную банковскую карту и привязал ее к банковскому счету одного из клиентов. Сама карта при этом так и не дошла до рук реального владельца. Таким образом, злоумышленник дважды снял с карты деньги, в обще сложности похитив 200 тысяч рублей своего клиента.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый помещен под подписку о невыезде. Полиция проверяет причастность мужчины к другим похожим преступлениям.

Ранее напуганную деноминацией пожилую петербурженку обманули на миллион рублей.

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