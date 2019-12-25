Напуганную деноминацией пожилую петербурженку обманули на миллион рублей

Незнакомка втерлась к бабушке в доверие и украла у нее деньги.

Петербургская пенсионерка лишилась более миллиона рублей, поверив "страшным" прогнозам незнакомки по имени Дина. Об этом сообщили в ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Днем 11 февраля мошенница подошла к пожилой женщине у дома №38 по улице Бабушкина и втерлась в доверие, упомянув имя сына пенсионерки. Далее 73-летняя петербурженка услышала, что в стране якобы начинается деноминация и нужно срочно обналичить деньги и вложить их во что-нибудь, поэтому вместе с Диной она отправилась в банк и сняла деньги с карты. Миллион рублей бабушка отдала мошеннице, чтобы та якобы передала их сыну пенсионерки, но Дина исчезла с деньгами. 13 февраля пожилая женщина поняла, что потеряла деньги, и отправилась в полицию.

В Петербурге задержали подозреваемых в автоподставах.

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