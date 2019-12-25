В Петербурге задержали подозреваемых в автоподставах

По версии следствия, четверо неработающих граждан, в возрасте от 32 до 43 лет, похитили 1,5 миллиона рублей.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что полицейские Петербурга раскрыли серию автоподстав. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автоподставщики каждый раз разыгрывали одну и ту же схему. Выяснились, что мужчины инсценировали наезд на одного из членов ОПГ, а затем потребовали деньги. При этом злоумышленники представлялись сотрудниками МВД.

В итоге полицейские задержали троих членов банды. Предполагается, что мужчины обманули петербуржцев на 1,5 млн рублей. Ведётся расследование.

Раннее мы сообщали о том, что три машины сгорели утром в Красносельском районе.

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