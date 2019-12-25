Петербург выделит 4 млрд рублей на покупку уборочной техники

Градоначальник отметил, что процесс уборки будет ускорен за счёт увеличения числа техники вдвое по сравнению с зимой 2022 года.

Правительство Петербурга выделит 4 млрд рублей из городской казны на новую уборочную технику. В зимний период борьбу со снегом и наледью будут вести 1,9 тыс. машин. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Градоначальник отметил, что процесс уборки будет ускорен за счёт увеличения числа техники вдвое по сравнению с зимой 2022 года. На данный момент город уже приобрёл 271 снегоуборочную машину.

Также Беглов уточнил, что специалисты проверили 70 тыс. км труб, а также 9,5 тыс. км теплосетей. Аварийные бригады участвовали в 2 тыс. тренировках. Было подготовлено 15 теплоцентралей, 713 котельных, 371 центральный тепловой пункт. Все работающие на угле и мазуте котельные завершат модернизацию к зиме.

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Фото: Piter.TV