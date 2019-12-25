Смольный одобрил проект бюджета на 2024 год

Казна получит 58,2 млрд рублей неналоговых поступлений, среди которых появился новый источник в виде курортного сбора.

В пятницу, 29 сентября, правительство Петербурга одобрило проект городского бюджета на 2024 год и плановые 2025-2026 г.г. Соответствующий проект представила глава комитета финансов Северной столицы Светлана Енилина.

Так, доходы города на указанный период составят 1,16 трлн рублей, а расходы будут равны 1,29 трлн рублей. Основная часть доходов поступит от налога на доход физлиц (43% от всех доходов) и от налога на прибыль (39%). Также казна получит 58,2 млрд рублей неналоговых поступлений, среди которых появился новый источник в виде курортного сбора: только он принесёт 310 млн рублей в следующем году.

По словам Енилиной, 92% расходов будут потрачены на реализацию госпрограмм. На эти нужды потратят свыше 1 трлн рублей. Адресно-инвестиционные программы обойдутся в 208,6 млрд рублей. Губернатор города Александр Беглов добавил, что в будущем перед правительство стоит задача достичь бюджета в размере 1,5 трлн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 91% иностранных компаний продолжают работать.

Фото: Piter.TV