Уборочная техника протаранила шесть припаркованных машин в Купчино

Комментаторы отметили, что иногда водители техники ездят по высокой скорости.

Ночью 15-го февраля во Фрунзенском районе дорожная техника врезалась в припаркованные машины. Об этом сообщил очевидец в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на Малой Балканской улице, 6. По оценке свидетеля, пострадали около 6 легковых машин. Он добавил фотографии, однако по ним аварийной ситуации не видно.

Обстоятельства случившегося не известны.

Ранее Piter.TV показал, как иномарка повисла между отбойником и шумозащитным экраном на Рябовском шоссе.

Фото: vk.com/spb_today