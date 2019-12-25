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Уборочная техника протаранила шесть припаркованных машин в Купчино
Сегодня, 9:34
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nadezhda_sib

Уборочная техника протаранила шесть припаркованных машин в Купчино

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Комментаторы отметили, что иногда водители техники ездят по высокой скорости.

Ночью 15-го февраля во Фрунзенском районе дорожная техника врезалась в припаркованные машины. Об этом сообщил очевидец в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на Малой Балканской улице, 6. По оценке свидетеля, пострадали около 6 легковых машин. Он добавил фотографии, однако по ним аварийной ситуации не видно.

Обстоятельства случившегося не известны. 

Ранее Piter.TV показал, как иномарка повисла между отбойником и шумозащитным экраном на Рябовском шоссе. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дорожная техника, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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