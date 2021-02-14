Иномарка повисла между отбойником и шумозащитным экраном на Рябовском шоссе

Водитель неудачно затормозил на проезжей части.

Вечером 14-го февраля иномарка повисла на отбойнике на Рябовском шоссе. Очевидцу удалось узнать, как произошло такое ДТП.

Инцидент произошел напротив дома №89. Со слов мужчины, который, судя по всему является водителем, он резко затормозил из-за другой машины. У авто оказалась повреждена боковая часть: разбиты стекла и помята дверь со стороны водителя. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел пожар.

Видео: vk.com/spb_today / Владимир Гроховицкий

Фото: vk.com/spb_today / Андрей Ерофеев