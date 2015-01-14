В Ленобласти к уборке улиц от снега готовы более 2 тыс. машин

Кроме того, в регионе приступил к работе объединяющий все службы уборки Снежный штаб.

В зимний сезон убирать снег с дорог Ленинградской области будут более 2 тыс. единиц спецтехники и свыше 4,2 тыс. специалистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего в районах Ленобласти подготовили 1,4 тыс. специализированных тракторов, экскаваторов и снегоуборочных машин, ещё 600 единиц находятся на балансе у дорожных служб. Кроме того, в регионе приступил к работе объединяющий все службы уборки Снежный штаб. Связаться с его представителями можно в сообществе ВКонтакте.

Дорожники призывают областных водителей соблюдать максимальную осторожность при вождении, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Для экстренных случаев в регионе работает "горячая" телефонная линия Ленавтодора (8-812-251-42-84). По номеру можно оставить свою заявку при обнаружении существенных нарушений правил уборки снега и наледи.

Ранее мы сообщили о том, что новогодняя акция по сбору корма для животных пройдёт в Ленобласти.

Фото: Piter.TV