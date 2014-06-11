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Новогодняя акция по сбору корма для животных пройдёт в Ленобласти
Сегодня, 9:13
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Новогодняя акция по сбору корма для животных пройдёт в Ленобласти

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Неравнодушные жители региона смогут передать посылку приютам через МФЦ.

До 30 декабря в МФЦ Ленобласти объявлена акция по сбору сухого корма для бездомных собак и кошек. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Корм, который впоследствии доставят в приюты, необходимо передать в фабричных запечатанных упаковках. 

Как подчеркнул начальник Управления ветеринарии по Ленобласти Леонид Кротов, Новый год станет прекрасным поводом порадовать бездумных четвероногих вкусными подарками.

Ранее мы сообщили о том, что правила содержания домашних животных в Петербурге могут закрепить законодательно.

Фото: Pxhere

Теги: корм для животных, ленинградская область, новый год, приюты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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