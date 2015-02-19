Правила содержания домашних животных в Петербурге могут закрепить в законе

Основными вопросами законопроекта стали порядок выгула собак и запрет на создание питомников в многоквартирных домах.

Требования к содержанию домашних животных в Северной столице могут урегулировать законодательно. Поправка ко второму чтению такого законопроекта уже внесли парламентарии. Об этом сообщил председатель ЗакСа Северной столицы Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Основными вопросами, которые обсудят депутаты, станет порядок выгула собак и запрет содержания питомников в многоквартирных домах. По словам Бельского, ограничения необходимо проводить в разумных пределах. Вопрос актуален для Петербурга, так как за 2021 год в Северной столице насчитывалось примерно 1 млн домашних кошек и 300 тыс. собак.

В случае утверждения поправки, депутаты приступят к тщательной разработке документа, добавил спикер ЗакСа.

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