Зоозащитница рассказала, при каком условии законопроект об обязательной стерилизации домашних животных будет работать на практике

Волонтер проекта “Всякое дыхание” заявила Piter.tv, что выполнение этого правила невозможно проконтролировать.

В Госдуму внесли законопроект об обязательной кастрации или стерилизации домашних животных. Депутаты уверены, что данная мера необходима: такая операция намного дешевле, чем содержание беременного питомца и его потомства. В пример они привели европейскую практику: там кастрируют бездомных и домашних животных.

Зоозащитница, участница проекта "Всякое дыхание" Ольга Комарова прокомментировала инициативу. По мнению эксперта, закон будет работать, если процедура стерилизации будет бесплатной.

В Голландии государство взяло на себя все расходы, связанные с кастрацией животных. В этой стране удалось стерилизовать около 70 процентов сук. Если у нас власти тоже сделают данную операцию бесплатной, то люди будут охотнее приводить животных к ветеринарам. К сожалению, все упирается в деньги. Кошку или кота некоторым дорого кастрировать, а про собак даже говорить не надо. Поэтому важно, чтобы эта операция была бесплатной. Ольга Комарова, волонтер проекта "Всякое дыхание"

По мнению зоозащитницы, власти не смогут проконтролировать выполнение требования. Животное является собственностью человека, а значит только владелец может решить, нужна стерилизация или нет. Кроме того, домашние животные живут в квартирах, частных домах. Так как жилище по Конституции неприкосновенно, никто из органов, связанных с защитой животных, не может войти в дом хозяина и проверить, проведена ли кастрация.

Кроме того, депутаты внесли в Госдуму законопроект о маркировке животных. Они считают, что чипирование позволит эффективно следить за численностью кошек и собак и формировать культуру ответственного отношения к животным. Ольга Комарова назвала инициативу туманной.

Чипы - вообще недешевое удовольствие и полно разных баз мало совместимых. По чипам вначале нужно порядок навести. И есть ли чипы сейчас с учетом политической ситуации в достаточном количестве? И кто будет следить за исполнением этого закона? Хорошая инициатива, но реальная ли в реализации сегодня? Ольга Комарова, волонтер проекта "Всякое дыхание"

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Фото: Piter.tv