Администрация Кировского района будет следить за чистотой у станции метро "Нарвская"

Администрация Кировского района расторгла контракт с недобросовестным подрядчиком, который проводил уборку у станции метро "Нарвская". Теперь за чистотой у станции метрополитена следят районные власти.
По словам пресс-службы администрации, подрядная организация систематически не выполнял свои обязанности. Все нарушения были зафиксированы.
Со вторника, 11 февраля, за чистоту будет отвечать ООО "Жилкомсервис "3 Кировского района".
Сейчас участок у метро приводят надлежащее состояние.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что снег на Русановской помешал коммунальщикам убирать мусор.
Фото: pixabay.com
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