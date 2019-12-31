Администрация Кировского района будет следить за чистотой у станции метро "Нарвская"

Прошлая подрядная организация не выполняла свои обязательства надлежащих образом.

Администрация Кировского района расторгла контракт с недобросовестным подрядчиком, который проводил уборку у станции метро "Нарвская". Теперь за чистотой у станции метрополитена следят районные власти.

По словам пресс-службы администрации, подрядная организация систематически не выполнял свои обязанности. Все нарушения были зафиксированы.

Со вторника, 11 февраля, за чистоту будет отвечать ООО "Жилкомсервис "3 Кировского района".

Сейчас участок у метро приводят надлежащее состояние.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что снег на Русановской помешал коммунальщикам убирать мусор.

Фото: pixabay.com