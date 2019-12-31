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Администрация Кировского района будет следить за чистотой у станции метро "Нарвская"
Сегодня, 19:40
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Администрация Кировского района будет следить за чистотой у станции метро "Нарвская"

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Прошлая подрядная организация не выполняла свои обязательства надлежащих образом.

Администрация Кировского района расторгла контракт с недобросовестным подрядчиком, который проводил уборку у станции метро "Нарвская". Теперь за чистотой у станции метрополитена следят районные власти.

По словам пресс-службы администрации, подрядная организация систематически не выполнял свои обязанности. Все нарушения были зафиксированы. 

Со вторника, 11 февраля, за чистоту будет отвечать ООО "Жилкомсервис "3 Кировского района". 

Сейчас участок у метро приводят надлежащее состояние. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что снег на Русановской помешал коммунальщикам убирать мусор

Фото: pixabay.com 

Теги: нарвская, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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