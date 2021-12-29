Уборкой петербургских домов займутся районные жилищные агентства

В пятницу, 14 января, председатель жилищного комитета Олег Зотов рассказал "Фонтанке", что уборку дворов в Петербурге доверят районным жилищным агентствам.
Чиновник отметил, что выбирать подрядчиков по конкурсу больше не будут. Однако для реализации инициативы потребуется набрать около 5 тысяч работников, предоставив им жилье и зарплату не менее 40 тысяч рублей. Городу придется закупить также технику.
Вероятно, систему заработает с 2023 года.
В Петербурге выбрали компании, которые будут убирать станции метро до 2025 года.
Фото: Piter.tv
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