Уборка в трех зданиях властей Ленобласти обойдется в 23 миллиона рублей

Речь идет о годе уборки трех зданий администрации Ленобласти и прилегающей к ним территории.

Администрация Ленинградской области ищет подрядчика, который год будет убирать здания по адресу Суворовский проспект, 67; улица Смольного, 3; площадь Растрелли, 2. Судя по сайту госзакупок, начальная цена контракта составила 23 миллиона рублей.

Итоги конкурса будут подведены 12 февраля. Подрядчик должен будет в течение года каждый день проводить влажную уборку и дезинфекцию, убирать с покрытий липке субстанции типа жевательной резинки. Также победитель будет собирать снег и мусор на прилегающей территории.

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Фото: Piter.TV