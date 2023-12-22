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Петербуржцы раскритиковали качество уборки снега и наледи в городе

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Опрос канала Piter.TV зафиксировал негативное отношение жителей Санкт-Петербурга к результатам работы дорожных служб и коммунальщинков.

Канал Piter.TV узнал у петербуржцев, как они оценивают качество уборки снега и наледи в городе. Подавляющее большинство участников опроса негативно охарактеризовала работу администрации Санкт-Петербурга, комитета по благоустройству Санкт-Петербурга и профильных коммунальных служб. Среди частых жалоб - медленная скорость уборки снега, обилие сугробов и наледи на тротуаре, имитация деятельности коммунальщиков. Подробнее - в нашем видео.

Ранее мы писали. что в Петербурге за сутки пострадали от гололеда более 60 человек. Горожане стали жертвами гололеда и подтаявших глыб снега, которые падали с крыш зданий. Пострадавшим диагностировали переломы рук, ног, травмы головы и ушибы. Чаще после осмотра врача петербуржцев отпускали домой в удовлетворительном состоянии, однако некоторых из них оставили в медицинских учреждениях. 
 

Видео: Piter.TV

Теги: александр беглов, комитет по благоустройству санкт-петербурга, уборка снега
Категории: Видео, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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