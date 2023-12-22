В Петербурге за сутки пострадали от гололеда более 60 человек

Горожане стали жертвами гололеда и подтаявших глыб снега, которые падали с крыш зданий.

Из-за погодных условий в Петербурге в субботу, 17 февраля, пострадали как минимум 63 человека. Об этом 18 февраля пишет 78.ru.

Горожане стали жертвами гололеда и подтаявших глыб снега, которые падали с крыш зданий. Пострадавшим диагностировали переломы рук, ног, травмы головы и ушибы. Чаще после осмотра врача петербуржцев отпускали домой в удовлетворительном состоянии, однако некоторых из них оставили в медицинских учреждениях.

Напомним, в субботу улицы Петербурга подтопило. Под растаявшим снегом горожан ожидал гололед, который и стал причиной травм горожан.

Уже сегодня, 18 февраля, в Петербург пришел небольшой мороз.

Фото: Piter.TV