"Водоканал" рассказал, с чем связано подтопление петербургских улиц

Вчера в городе работали 43 бригады филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга" ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" со специализированной техникой.

В субботу, 17 февраля, улицы Петербурга подтопило. Горожане в социальных сетах активно делились видеозаписями "второй Венеции". В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" назвали причину возникновения скоплений воды.

Дело в забитых снегом и льдом дорожных патрубках и неочищенных метровых зонах у дождеприемных колодцев. Дождеприемные патрубки – элементы проезжей части, поэтому их обслуживанием занимаются городские дорожные службы.

Вчера в Петербурге работали 43 бригады филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга" ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" со специализированной техникой.

Специалисты держат на особом контроле адреса, где нагрузка на канализационные сети многократно увеличивается в связи со снеготаянием. В случае возникновения локальных подтоплений на этих адресах задействуется спецтехника и насосные станции для откачки воды. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Кроме того, по словам синоптика Михаила Леуса, 17 февраля за всю историю наблюдений за погодой еще не был таким "мокрым" в городе на Неве. Только за ночь выпало 19 мм осадков. Это составляет почти две трети от февральской нормы (58%).

Уже сегодня, 18 февраля, в Петербурге морозно.

Видео: Telegram / Раньше всех. Петербург