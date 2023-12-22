В Петербурге 18 февраля будет морозно и солнечно

В городе температура воздуха составит -2…-4 градуса, в Ленобласти -1…-6 градусов.

В воскресенье, 18 февраля, Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, и обойдется без осадков, однако в восточной половине области пройдет кратковременный снег. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица, рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В городе температура воздуха составит -2…-4 градуса, в Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в первой половине дня – порывистый. Атмосферное давление вырастет и станет 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 19 февраля, без осадков и -2…-4 градуса.

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Фото: Piter.TV