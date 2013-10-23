Для уборки снега во Владимирском округе найден подрядчик

Администрация Центрального района заключила контракт с компанией "Интекоплюс".

Администрация Центрального района Петербурга разместила на портале ЕИС итоги конкурса на уборку внутриквартальных территорий от снега во Владимирском округе. Как стало известно Piter.TV, подряд выиграла компания "Интекоплюс".

Напомним, что в техническое задание входит уборка двух участков в сроки с 1 декабря 2022 до 30 июня 2023 года.

Начальная цена контракта составляла 37,1 млн рублей, однако при заключении контракта с "Интекоплюс" она уменьшилась на 163,7 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что особняк Полежаева реконструируют под нужды физико-математического лицея.

Фото: Piter.TV