На уборку дорог в Петергофе намерены потратить 116,3 млн рублей

Подрядчик будет заниматься содержанием улиц в течение 2023 года.

Администрация МО "город Петергоф" объявила тендер на содержание местных дорог на 2023 год. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 116,3 млн рублей.

В техзадание входит подсыпка обочин грунтом, отчистка асфальта, тротуаров и обочин, отчистка труб (в том числе от льда и снега), окраска бордюров и т.д.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 9 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что для уборки снега во Владимирском округе найден подрядчик.

Фото: Piter.TV