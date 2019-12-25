В уборке федеральных трасс Ленобласти задействовано 533 дорожника

Для обработки асфальтового покрытия использовали 1930 тонн соли и 2196 тонн пескосоляной смеси.

На федеральных трассах Ленинградской области продолжается уборка снега, в которой принимают участие 533 сотрудника дорожных служб и 241 единица спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Всего на дороги федерального значения вышли 127 комбинированных дорожных машин, 31 погрузчик и 32 трактора. Для избавления от гололедицы и снега было задействовано 1930 тонн соли и 2196 тонн пескосоляной смеси.

Кроме того, на проходящий через Ленобласть участок КАД вышли 54 спецмашины и 112 сотрудников компании-подрядчика. В общей сложности они использовали 953 тонны соли.

Ранее мы сообщили о том, что "жёлтый" уровень погодной опасности в Ленобласти продлили до 8 декабря. Жителей региона и водителей просят соблюдать особую осторожность.

Фото: Правительство Ленобласти