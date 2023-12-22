Убивший женщину и ребенка мужчина предстанет перед судом в Подмосковье

Мужчину, объявленного в федеральный розыск, нашли в ДНР.

В Московском областном суде началось слушание по уголовному делу в отношении мужчины 1976 года рождения, который подозревается в убийстве женщины и ребенка. Преступление было совершено в 2016 году. Речь идет о пунктах "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Следствию известно, что 25 сентября 2016 года в ДНТ "Телешово" Дмитровского городского округа обвиняемый в ходе бытового конфликта со своей знакомой застрелил ее из травматического пистолета. После этого инцидента злоумышленник убил семилетнюю дочь потерпевшей. Тела жертв оказались закопаны на участке. Затем обвиняемый скрылся с места событий.

С заявлением о безвестном исчезновении женщины и ее ребенка в правоохранительные органы обратились родственники. Фигурант был объявлен в федеральный розыск. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

В апреле 2023 года местонахождение фигуранта расследования удалось установить. Мужчину обнаружили в Донецкой народной республике. Во время допроса мужчина раскрыл все обстоятельства убийства. Сейчас материалы дела направлены на изучение в судебную инстанцию по существу.

Задержан соучастник нападения боевиков на 6-ю роту десантников в 2000 году.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области