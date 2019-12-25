Убивший во время застолья племянника житель Ленобласти предстанет перед судом

Суд в Кронштадте рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Ленобласти, который зарезал племянника. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Инцидент произошел в сентябре этого года в квартире на улице Зосимова. По версии следствия, мужчина выпивал с племянником. В какой-то момент между ними произошла ссора, и дядя ударил племянника в грудь ножом. Пострадавший скончался.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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Фото: Piter.tv
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