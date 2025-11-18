Убившей своего шестилетнего сына в Подмосковье женщине предъявили обвинение

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия совершения тяжкого преступления против малыша.

Следственный комитет России предъявил обвинение женщине, убившей шестилетнего сына в Балашихе Московской области. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель пресс-службы надзорного ведомства по региону Ольга Врадий. Местная жительница проходит фигуранткой по части 2 статьи 105 УК РФ. На допросе удалось подтвердить её признательные показания. Государственное обвинение будет ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Дополнительно следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье 293 УК РФ. Расследование ведется по результатам проверки по факту халатности, которая была допущена должностными лицами из окружного управления социального развития. Специалисты считают, что недобросовестная работа повлекла за собой гибель несовершеннолетнего. Ольга Врадий подчеркнула, что сотрудники не приняли меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав на ребенка из-за наличия у женщины заболевания, нахождения на учете у специализированного врача, а также получения фактов противоправных действий в отношении сына.

