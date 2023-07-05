Ubisoft поделилась трейлером нового ивента в The Division 2

Событие будет проходить до 25 июля.

Ubisoft поделилась трейлером нового ивента в игре The Division 2. Его опубликовали на YouTube-канале студии.

Событие получило название Escalation Apparel. Всем игрокам предстоит собрать 33 новых предмета снаряжения. Среди них отмечаются пять новых нарядов. Событие будет проходить до 25 июля. В течение этого периода игроки получат по одному ключу за каждые четыре уровня. До 1 августа у пользователей будет возможность потратить неиспользованные ключи.

Ранее Atlus показала свежий геймплейный трейлер ремейка Persona 3.

Видео: YouTube / Ubisoft