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Ubisoft поделилась трейлером нового ивента в The Division 2

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Событие будет проходить до 25 июля.

Ubisoft поделилась трейлером нового ивента в игре The Division 2. Его опубликовали на YouTube-канале студии.

Событие получило название Escalation Apparel. Всем игрокам предстоит собрать 33 новых предмета снаряжения. Среди них отмечаются пять новых нарядов. Событие будет проходить до 25 июля. В течение этого периода игроки получат по одному ключу за каждые четыре уровня. До 1 августа у пользователей будет возможность потратить неиспользованные ключи.

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Видео: YouTube / Ubisoft

Теги: the division 2, ubisoft, игра, событие, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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