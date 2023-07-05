Ubisoft поделилась трейлером нового ивента в The Division 2

Ubisoft поделилась трейлером нового ивента в игре The Division 2. Его опубликовали на YouTube-канале студии.
Событие получило название Escalation Apparel. Всем игрокам предстоит собрать 33 новых предмета снаряжения. Среди них отмечаются пять новых нарядов. Событие будет проходить до 25 июля. В течение этого периода игроки получат по одному ключу за каждые четыре уровня. До 1 августа у пользователей будет возможность потратить неиспользованные ключи.
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Видео: YouTube / Ubisoft
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