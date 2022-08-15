Более 300 человек прошли крестным ходом в Петроградском районе

В воскресенье, 5 июля, верующие прошли от Князь-Владимирского собора до Матвеевского сада, где ранее находился храм апостола Матфия. Глава района отметил, что среди участников было много детей, что свидетельствует о преемственности традиций.

В Петроградском районе Петербурга 5 июля состоялся крестный ход, посвящённый памяти разрушенного храма Святого апостола Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы. Шествие началось у Князь-Владимирского собора и завершилось в Матвеевском саду — на месте, где раньше находилась церковь. В мероприятии приняли участие более 300 человек.

Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков, присутствовавший на шествии, отметил, что особенно радует присутствие большого числа детей. По его словам, это показывает, что традиции передаются из поколения в поколение, а вера в народе жива, что даёт уверенность в будущем.

Храм апостола Матфия считался одной из главных святынь Петроградской стороны. Первая деревянная церковь появилась здесь в начале XVIII века, а в 1806 году на её месте был возведён каменный собор. В 1932 году храм закрыли, а впоследствии он был разрушен.

Прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек.

Фото: Piter.tv