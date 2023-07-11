Появилось видео с места убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре

Преступление произошло в людном месте, где местные жители часто гуляют и выходят на пробежку.

В понедельник, 10 июля, в Краснодаре был застрелян замглавы отдела мобилизации Станислав Ржицкий. Кадры с места преступления опубликовал телеканал "360".

На кадрах остановка выглядит спокойной: об убийстве напоминают только оградительная лента и перчатки, брошенные на землю.

Местные жители спешат по своим делам по парку, не догадываясь о произошедшем. Одна из девушек при общении с корреспондентом не могла поверить, что в месте её прогулок убили человека. 42-летнего Ржицкого действительно застрелили в достаточно людном месте недалеко от Береговой улицы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стали известны подробности о нападении на молодого человека из-за зелёного ирокеза в Подмосковье.

Видео: телеканал "360"