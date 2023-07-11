Стали известны подробности о нападении на молодого человека из-за зелёного ирокеза в Подмосковье

О состоянии 19-летнего пострадавшего рассказала его возлюбленная.



В воскресенье, 9 июля, в городе Электросталь Московской области произошло массовое нападение мужчин на 19-летнего молодого человека: конфликт начался из-за нестандартного цвета волос. Как сообщила телеканалу "360" возлюбленная пострадавшего, его состояние улучшилось, его готовят к операции.

По словам девушки, группа людей неславянской внешности напали на молодого человека с ножом сзади и нанесли скальпированную рану, поскольку им не понравился его зелёный ирокез. Пострадавший шёл по улице с приятелем, до этого он немного выпил. У нападавших он попытался попросить сигареты, но вместо этого услышал оскорбления своей внешности.

Юра отошел от них метров на пять, стоял спиной, и этот мужчина вернулся с ножом и передал его другому. После этого Юру схватили за волосы, поставили [на четвереньки] и начали их резать. Он прикрывал шею − боялся, что убьют. Собеседница телеканала "360"

После нападения у парня открылось сильное кровотечение. Он смог доползти до магазина, где ему вызвали скорую помощь.

Позже одного из подозреваемых задержали. Им оказался 24-летний житель Республики Коми. Возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства группой лиц по предварительному сговору и умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.

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Видео: телеканал "360"