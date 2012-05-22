Мать подростка в Новосибирской области рассказала о состоянии сына после избиения сверстниками

Возбуждено уголовное дело по статье 105 КУ РФ "Покушение на убийство, совершенное группой лиц".

15-летний житель села Плотниково Новосибирской области постепенно приходит в себя после того, как его избили двое знакомых сверстников. О состоянии юноши телеканалу "360" рассказала его мать.

Женщина не стала комментировать обстоятельства инцидента, поскольку расследование по нему пока не завершено. Сам пострадавший вышел из комы и сообщил, что в ночь с 29 на 30 июня на берегу Ини на него набросились приятели 14-ти и 15-ти лет из-за долга. Один из нападавших использовал камень, а другой вооружился ножом. Предварительно они распылили в лицо молодому человеку перцовый баллончик и нанесли десятки ударов своими орудиями.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 КУ РФ "Покушение на убийство, совершенное группой лиц". 14-летнего подозреваемого отправили под домашний арест, а 15-летний подросток находится в изоляторе.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина жестоко избил женщину в Екатеринбурге.

Фото: Piter.TV