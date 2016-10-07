Мужчина жестоко избил женщину в Екатеринбурге

Сотрудники полиции проверяют информацию о произошедшем.

В Екатеринбурге на улице Чкалова произошло жестокое избиение: мужчина поднял руку на предположительно знакомую ему женщину. О произошедшем рассказала очевидица в беседе с телеканалом "360".

По словам местной жительницы, она спала с открытым окном и услышала крики. Она выглянула на улицу и увидела, как мужчина крепкого телосложения бьёт женщину ногами в лицо и под рёбра. Жертва нападавшего упала на землю, скучившись. Рядом с ней валялся велосипед.

После того, как мужчина немного успокоился, он отошёл от пострадавшей. Ему сделал замечание кто-то из прохожих, но тот продолжил вести себя также агрессивно и вскоре принялся кидать в женщину велосипед.

Было понятно, что они знакомы между собой. Судя по их разговору, все произошло из-за сломанного телефона. В итоге, женщина ушла, а нападавший последовал за ней чуть позже собеседница телеканала "360"

В ГУ МВД РФ по Екатеринбургу отметили, что видеозапись с избиением, размещённая в Сети, проверяется. На её основании будет вынесено процессуальное решение.

Ранее очевидец прокомментировал падение обломков БПЛА в Новой Москве.

Видео: телеканал "360"