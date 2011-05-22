Очевидец прокомментировал падение обломков БПЛА в Новой Москве

Мужчина услышал 4 хлопка, первый из которых прозвучал примерно в 6:30.

Житель деревни Кривошеино в поселении Первомайского (Новая Москва) стал свидетелем падения украинского беспилотника. Свой комментарий по ситуации мужчина дал телеканалу "360".

Очевидец услышал 4 хлопка, первый из которых прозвучал примерно в 6:30. На тот момент жители ещё не поняли, что происходит. После этого мужчина посмотрел в окно и увидел, что двухэтажная постройка неподалёку объята огнём. На её тушение бросились жители деревни.

У меня родители начали помогать пожарным тушить огонь, чуть он не перекинулся на дом. Приехали спецорганы, жильцы из дома вышло, все хорошо. Приезжали скорая, Следственный комитет, но обошлось без жертв. Самое главное, что люди остались целы. Собеседник телеканала "360"

Ранее мы сообщили о том, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром.

Видео: телеканал "360"