Приехавшие на место пожарные локализовали возгорание.

В Новой Москве беспилотник упал на сарай и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел утром 4 июля в деревне Кривошеино. Беспилотник рухнул на двухэтажную хозпостройку. Приехавшие на место пожарные локализовали возгорание. Информация о пострадавших уточняется. Также в СМИ появилась информация, что еще два беспилотника были сбиты неподалеку от села Валуево в Новой Москве.

Ранее Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике.

Видео: Telegram / SHOT