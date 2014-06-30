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В Новой Москве беспилотник упал на сарай и загорелся

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Приехавшие на место пожарные локализовали возгорание.

В Новой Москве беспилотник упал на сарай и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел утром 4 июля в деревне Кривошеино. Беспилотник рухнул на двухэтажную хозпостройку. Приехавшие на место пожарные локализовали возгорание. Информация о пострадавших уточняется. Также в СМИ появилась информация, что еще два беспилотника были сбиты неподалеку от села Валуево в Новой Москве.

Ранее Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: беспилотник, кривошеино, новая москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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