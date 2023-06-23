Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике

Глава региона рассказал в соцсетях о произошедшем.

Над российским городом Курском сработала система противовоздушной обороны. Ей удалось сбить беспилотный летательный аппарат. Об этом в собственном Telegram-канале местным жителям рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Чиновник заметил, что выражает благодарность военнослужащим, которые ликвидировали опасный объект в воздушном пространстве.

Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Роман Старовойт, глава региона

Роман Старовойт попросил жителей не трогать обломки летательного аппарата в случае его обнаружения, а сообщать об их расположении экстренным службам по номеру 112. Уличная камера видеонаблюдения запечатела вспышку в небе, а также звук взрыва. Ролик с произошедшим распространился по социальным сетям. Напомним, что в приграничных с Украиной регионах России, в именно: на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, действует режим среднего уровня реагирования.

Момент взрыва в Курской области попал на видео.

Фото и видео: Telegram / SHOT