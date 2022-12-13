Житель Пушкино погиб от рук агрессивного соседа

По словам сестры погибшего, подозреваемый неоднократно угрожал взрослым и детям.

Житель подмосковного Пушкино стал жертвой убийства. Мужчину подкараулил в подъезде агрессивный сосед и нанес ему несколько смертельных ударов ножом. Подробности телеканал "360" узнал у сестры погибшего.

По словам женщины, подозреваемого опасались все соседи: он угрожал взрослым и детям.

Также она подчеркнула, что неравнодушные горожане помогли собрать средства на похороны брата.

Как многие сказали, мой брат погиб, спасая жизнь другим людям. Мы обязательно будем бороться за справедливое наказание. собеседница телеканала "360"

Другая родственница убитого отметила, что Сергей был спокойным по характеру, поэтому не мог бы сам спровоцировать агрессора на конфликт.

Возбуждено уголовное дело. В СК по региону добавили, что подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что убийство произошло на почве бытового конфликта.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на проспекте Просвещения в Петербурге пьяный мужчина стрелял по друзьям.

Фото: Piter.TV