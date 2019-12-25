Стали известны подробности убийства порноактрисы на Южном шоссе

Подозреваемым по делу проходит 24-летний сожитель Анастасии Гришман, ранее судимый за воровство.

В среду, 9 августа, в полицию обратилась 20-летняя петербурженка с заявлением о пропаже своей 26-летней подруги Правоохранители обнаружили труп в указанной девушкой кваритире на Южном шоссе.. Как стало известно Piter.TV, в совершении преступления обратившейся признался 24-летний сожитель убитой.

Позже удалось опознать жертву – ей оказалась порноактриса и блогер Анастасия Гришман. Её тело было обнаружено в ванной, также с места преступления изъяты нож и вещи девушки со следами бурого цвета.

На данный момент подозреваемый молодой человек задержан. Известно, что ранее он был судим за кражу в 2014 году и за уклонение от армии в 2017-ом. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти мужчина избил и изнасиловал соседа по хостелу велосипедным насосом.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Гришман