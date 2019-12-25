В Ленобласти мужчина избил и изнасиловал соседа по хостелу велосипедным насосом

Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Мужчина ранее был судим за убийство.

В Тосненском районе Ленобласти мужчина избил и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 22-летнего соседа по комнате. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился один из проживающих в хостеле, он заявил, что один сосед избил и изнасиловал инородным предметом другого соседа по комнате. Позднее из поступившей телефонограммы стало известно, что в больницу поступил 22-летний пострадавший с ушибом лобной и теменной области, ушибом мягких тканей лица, травмой прямой кишки инородным предметом.

Из слов пострадавшего, он жил в комнате с ещё тремя мужчинами. Вечером перед происшествием мужчины выпивали. Уже в ночное время один из соседей стал избивать 22-летнего молодого человека. По словам пострадавшего, конфликтов перед этим не было, но соседу не понравились его внешность и манеры поведения (у него ранее было диагностировано шизотипическое расстройство, характеризующееся чудаковатым поведением, аномалиями мышления и эмоций). Мужчина бил молодого человека головой о стену и об пол, затем повалил его на пол, связал руки, спустил штаны и вставил в анальное отверстие какой-то предмет.

На месте оперативно был задержан 48-летний подозреваемый. Полицейские выяснили, что он избил, связал руки камерой от велосипедного колеса и вставил велосипедный насос в анальное отверстие потерпевшему на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Мужчина ранее был судим за убийство.

Фото: Piter.tv