Петербуржец в крови сообщил, что убил пенсионерку

Вечером четверга, 17 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в крови признался в убийстве женщины на проспекте Непокоренных. Об этом стало известно Piter.TV.
Прибывшие на место оперативники обнаружили у дома №2 по Амурской улице 26-летнего молодого человека с резаными ранами. В 500 метрах в лесном массиве найден труп 63-летней женщины, которую также ранили ножом.
Тело направлено в морг для установления причины смерти. Пострадавший доставлен в больницу с резанными ранами шеи и живота в состоянии средней тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что в Сясьстрое рецидивист подозревается в убийстве соседа по коммуналке.
Фото: Piter.TV
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