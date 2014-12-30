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Петербуржец в крови сообщил, что убил пенсионерку
Сегодня, 8:37
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Петербуржец в крови сообщил, что убил пенсионерку

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Труп женщины обнаружили в лесном массиве недалеко от Амурской улице. В 500 метрах находился раненый молодой человек.

Вечером четверга, 17 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в крови признался в убийстве женщины на проспекте Непокоренных. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники обнаружили у дома №2 по Амурской улице 26-летнего молодого человека с резаными ранами. В 500 метрах в лесном массиве найден труп 63-летней женщины, которую также ранили ножом.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Пострадавший доставлен в больницу с резанными ранами шеи и живота в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Сясьстрое рецидивист подозревается в убийстве соседа по коммуналке.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, пенсионерка, санкт-петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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