Петербуржец заколол оппонента во время конфликта на улице Орджоникидзе

Пострадавший от полученных ранений умер в больнице.

В Петербурге задержали 46-летнего мужчину, по подозрению в совершении убийства. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт между двумя петербуржцами произошел 28 октября в доме на улице Орджоникидзе. В ходе словесного конфликта задержанный схватил нож и не менее двух раз ударил своему оппоненту в область живота.

Потерпевший с множественными колото-резаными проникающими ранениями груди справа, множественными колото-резанными ранениями конечностей, колото-резанным ранением нижней трети правого плеча, множественными колото-резаными ранениями нижней трети левого предплечья, колото-резанным ранением верхней трети левого бедра в тяжелом состоянии попал в НИИ имени Джанелидзе. Вскоре от полученных травм он скончался в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее агрессивный наркоман ранил двух фельдшеров на проспекте Испытателей.

Фото: Piter.TV