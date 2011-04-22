Агрессивный наркоман ранил двух фельдшеров на проспекте Испытателей

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду, 20 октября, в полицию Петербурга поступило сообщение от службы "03". Медики попросили помощи в поимке агрессивного наркомана, который напал с ножом на двух фельдшеров скорой помощи. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме №10 на проспекте Испытателей. По "горячим следам" задержали 20-летнего жителя Тульской области. Он обвиняется в покушении на убийство.

Установлено, что молодой человек ранил двух фельдшеров ножом. Пострадавших госпитализировали в Городскую больницу №3. Одного из них привезли в тяжелом состоянии с проникающей раной задней поверхности груди, острым пневмотораксом слева, резаной раной верхней губы слева, шоком первой степени.

Второй фельдшер попал в больницу с множественными ранами запястий и кистей, повреждением сухожилий второго пальца левой кисти. После оказания помощи медика отпустили домой.

Задержанный помещен в изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Ленобласти будут судить пенсионера, который расчленил жену и задушил знакомую.

Фото: Piter.TV