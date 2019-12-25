В Ленобласти будут судить пенсионера, который расчленил жену и задушил знакомую

Разложенный по пакетам труп женщины нашли в реке Сясь.

Завершено расследование убийства, произошедшего в июле 2020 года. На скамейке подсудимых оказался мужчина 1949 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

По версии следствия, мужчина задушил свою жену в квартире в Тихвине, а затем ножом разделал ее труп и вывез на машине в Волховский район. Части тела убитой подозреваемый выбросил в реку Сясь. После он вернулся домой и продолжил спокойно жить дальше, получая по доверенности пенсию супруги.

Останки женщины обнаружил случайный прохожий спустя два месяца после преступления. Жителя Тихвина обвинили не только в убийстве, но и в мошенничестве.

Во время следствия выяснилось, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Согласно материалам дела, 31 декабря 2020 года он задушил подругу своей жены. Мужчина утверждал, что она сама утонула в ванной.

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Фото: Piter.TV