Стали известны подробности нападения пациента с ножом на хирурга

Медик в тяжелом состоянии оказался в реанимации.

Накануне стало известно о нападении пациента с ножом на врача в одной из петербургских больниц. Медик в тяжелом состоянии оказался в реанимации.

Инцидент произошел 19 октября в Городской многопрофильной больнице №2, расположенной в Учебном переулке. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, 72-летний пенсионер по неустановленной причине набросился на 60-летнего хирурга с ножом. Медик получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Сейчас пострадавший находится в отделении кардиологической реанимации этой же больницы.

С места происшествия изъяли нож. На пациента завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что подозреваемый лежит в отделении хирургической аритмологии с сердечно-сосудистой аритмией.

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Фото: Piter.TV