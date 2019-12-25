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В Петербурге пациент накинулся на врача с ножом
Сегодня, 10:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пациент накинулся на врача с ножом

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Пострадавшего поместили в реанимацию.

Рано утром 19 октября в одной из больниц Петербурга произошло нападение на врача. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Установлено, что около 04:30 72-летний пациент накинулся на медика с ножом и нанес ему удар в грудь. Пострадавшего поместили в реанимацию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее петербурженка нашла у входа на чердак труп бородача со звездой на пальце.

Фото: Piter.TV

Теги: покушение на убийство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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