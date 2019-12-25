В Ленобласти отец дома обнаружил тело 16-летней дочери

Рядом была найдена предсмертная записка.

В Ломоносовском районе Ленобласти отец обнаружил тело своей дочери, ученицы 11 класса. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 18:20 11 октября глава семейства вернулся домой и нашел тело своей 16-летней дочери. На полу был нож, на ней порезы, рядом также была найдена предсмертная записка.

По месту учебы девочка характеризовалась положительно, активно участвовала в общественной жизни. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Накануне на Парашютной восьмиклассница выпала с балкона на 25 этаже.

Фото: Piter.tv