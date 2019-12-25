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На Парашютной восьмиклассница выпала с балкона на 25 этаже
Сегодня, 8:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Парашютной восьмиклассница выпала с балкона на 25 этаже

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Тело нашли с травмами, характерными для падения с высоты.

В Приморском районе Петербурга был найден труп несовершеннолетней с травмами, характерными для падения с высоты. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Тело ученицы 8 классы было найдено у дома по Парашютной улице. При неустановленных обстоятельствах девочка выпала из окна общего балкона, расположенном на 25 этаже указанного дома.

Девочку воспитывала мама. Семья на учете в ПНД и ОДН нет состоит.

В конце сентября петербурженка выпала из окна на Новосмоленской набережной.

Фото: Piter.tv

Теги: падение с высоты, парашютная
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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