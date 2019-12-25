На Парашютной восьмиклассница выпала с балкона на 25 этаже

В Приморском районе Петербурга был найден труп несовершеннолетней с травмами, характерными для падения с высоты. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
Тело ученицы 8 классы было найдено у дома по Парашютной улице. При неустановленных обстоятельствах девочка выпала из окна общего балкона, расположенном на 25 этаже указанного дома.
Девочку воспитывала мама. Семья на учете в ПНД и ОДН нет состоит.
В конце сентября петербурженка выпала из окна на Новосмоленской набережной.
Фото: Piter.tv
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